Neue Planung für Straße nach Heretsried kommt im Gablinger Rat besser an

Auf energischen Widerstand aus Gablingen und Gersthofen stieß der Ausbau der Straße zwischen Holzhausen und Heretsried. Die überarbeitete Planung kommt nun besser an.

Eng, bergig, unübersichtlich, viele Kurven – seit rund zehn Jahren bereitet das Staatliche Bauamt Augsburg den Ausbau der Staatsstraße 2036 zwischen Holzhausen und Heretsried und im Weiteren bis Emersacker vor. Die erste Planung wurde 2017 vorgestellt und stieß auf den entschiedenen Widerstand von Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Gemeinden und der Stadt Gersthofen. So kam es im Jahr 2021 zu einer abgespeckten Planung, die aber ebenfalls keinen Gefallen fand. Nach dem Stadtrat in Gersthofen wurden die neuen Pläne nun auch im Gablinger Gemeinderat vorgestellt.

Die vorangegangenen Konzepte waren alle auf große Entrüstung gestoßen. Man wolle keine "Autobahn" am Peterhof vorbei, waren sich Gersthofen und Gablingen einig gewesen. Für eine Petition an den Landtag sammelten Mitglieder des Bund Naturschutz in Gablingen sowie Bürger aus Gersthofen – das mit seinem Ortsteil Peterhof ebenfalls betroffen ist – mehr als 5000 Unterschriften gegen die ersten Ausbaupläne. Daraufhin ging's in eine zweite Planungsrunde. Weil das daraufhin im Jahr 2021 vorgelegte Konzept immer noch massive Eingriffe vorsah, gingen die Bürger erneut auf die Barrikaden. Weil umfangreiche Abgrabungen vorgesehen waren, sprachen die Ausbaugegner gar von einer "Monstertrasse". Sie forderten, dass nur die Fahrbahn erneuert und von größeren Ausbaumaßnahmen abgesehen wird. Das Ergebnis: Das Staatliche Bauamt musste erneut umplanen.

Trasse wird jetzt schmäler

Schmäler und vorwiegend auf der bereits bestehenden Strecke soll der Ausbau der Staatsstraße 2036 zwischen Heretsried und Holzhausen jetzt nach dem neuesten Ausbaukonzept laufen. Insgesamt wurde das Ausmaß der Umbauten so weit zurückgefahren, wie es die geltenden Bestimmungen gerade noch zulassen. Da kam den Planern die jüngste Verkehrszählung zugute: Waren im Jahr 2017 3345 Autos am Tag zwischen Holzhausen und Heretsried unterwegs, waren es bei der jüngsten Zählung 2021 nur noch 2796. Damit konnten die Planer die Fahrbahnbreite von acht Metern auf 6,50 Meter reduzieren. Weil die Straße heute bereits im Schnitt 6,20 Meter breit sei, bedeute dies den Vertretern des Staatlichen Bauamts zufolge kaum eine Veränderung. Inklusive der Bankette betrage die Gesamtbreite jetzt acht statt ursprünglich mindestens elf Meter.

Wegen des Zustands der Straße ist den Experten zufolge die von den Ausbaugegnern geforderte bloße Erneuerung der Deckschicht nicht möglich, sondern sie muss voll ausgebaut werden. Allerdings bleibt die Trasse statt der zunächst vorgesehenen tiefen Abgrabungen jetzt weitgehend höhengleich zum Bestand – dies spare circa 75 Prozent Aushub. Der Radweg zwischen Holzhausen und Peterhof, der vor wenigen Jahren erst neu angelegt worden war, bleibt erhalten.

Was die Gablinger Gemeinderäte anregen

Gegenüber der Planung von 2017 sind heute etwa 69 Prozent weniger Grunderwerb erforderlich. Waren es anfangs noch 53.700 Quadratmeter, sind es aktuell nur etwa 24.400 Quadratmeter. Auch mit dem Bannwald gehen die Planer jetzt schonender um: Sollten ursprünglich drei Hektar Bäume fallen, ist es jetzt noch ein Hektar.

Mit den neuen Plänen war der Gablinger Gemeinderat recht zufrieden, erklärte Bürgermeisterin Karina Ruf auf Nachfrage unserer Redaktion. Man müsse anerkennen, dass sich das Bauamt ein ganzes Stück bewegt habe. Lediglich den "Pfropfen" im Waldheimweg möchte man noch beseitigt sehen. Eine zwar kleine, aber dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr im Wege stehende Verkehrsinsel sah das Gremium als überflüssig an. Das Argument werde man in der finalen Planung für das Planfeststellungsverfahren berücksichtigen, wurde dem Gremium zugesichert. Ebenso wie den Wunsch nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung vom Abzweig in den Waldheimweg bis zum Ortseingang Holzhausen.