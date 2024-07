Neues ausprobieren und Unbekanntes entdecken

Kinder spritzen mit Feuerwehrschläuchen auf dem Schulhof herum, sie tanzen in der Turnhalle oder sind auf dem Weg ins Schützenheim. Rechtzeitig vor den Sommerferien konnten die Kinder der Grundschule in Gablingen einen ganz besonderen Schultag erleben. Verantwortlich dafür zeichnete das Projekt „Schule Vereinigt“, organisiert vom Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land. Zehn Vereine aus Gablingen und Lützelburg waren dabei und stellten sich den Grundschulkindern vor. Im Schulstundentakt wechselten diese von Verein zu Verein und lernten bei Aktionen und Workshops viel Neues kennen.

Die Vereine hatten eigens für diesen Tag ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Der TSV Lützelburg war gleich mit drei Abteilungen vertreten: Beim Fußball konnten die Kinder das DFB-Schnupper-Abzeichen absolvieren sowie beim Theater in ausgefallene Kostüme schlüpfen. Die Abteilung Turnen des TSV bewies, dass Kinderturnen viel Spaß machen kann. Auch der SV Gablingen war mit seiner Abteilung Kindertanzen vertreten. Heimvorteil hatten die Grünholder Schützen: Die Kinder besuchten den Verein direkt in den eigenen Räumen, unter der Turnhalle, wo sie das Schießen mit dem Lichtgewehr testen konnten. Gleich mehrere Volkstänze übte der Trachtenverein mit den begeisterten Kindern ein. Bei den Freiwilligen Feuerwehren Gablingen und Lützelburg hantierten die Kids mit Feuerwehrschläuchen – und natürlich war auch ein Blick in die Fahrzeuge möglich. Auch das Thema Garten und Natur war vertreten: Mit dem Bund Naturschutz gestalteten die Kinder ein Insektennest aus Blumentöpfen und mit dem Gartenbauverein ging es in den Schulgarten. Die Vielfalt der Vereine wurde durch das Blasorchester Lützelburg abgerundet: Hier konnten die Kinder verschiedene Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Auch der KJR stellte sich den Kindern mit einem breiten Angebot aus Hüpfburg, Schwungtuchspielen, Bastelworkshops und Spielmobil vor.

„Wir sind begeistert, dass sich heute rund 40 Ehrenamtliche die Zeit genommen haben, um den Kindern so tolle Aktionen anzubieten“, betonte Sabine Landau, Geschäftsführerin des KJR, nach der Veranstaltung und erklärte: „Der Aktionstag wird seit Jahren an unterschiedlichen Schulen im Landkreis durchgeführt. Er soll die Nachwuchs- und Jugendarbeit der Vereine unterstützen, die neue Mitglieder werben können.“ Ziel sei es außerdem, Kinder und Jugendliche für Vereine zu begeistern und sie zu stärken, „indem wir ihnen die vielfältigen Möglichkeiten für Freizeit und Ehrenamt aufzeigen“, betonte Lena-Maria Frank, die Bildungs- und Kulturreferentin des KJR, die das Projekt organisiert hatte. Schulleiterin Sabine Wirth zeigte sich begeistert. Sie würde gerne alle vier Jahre das Projekt durchführen, damit jedes Kind während der Grundschullaufbahn einmal „Schule Vereinigt“ miterleben kann. (AZ)