Pferd erschrickt und springt in Gablingen auf Auto

Ein Pferd ist nach einem Unfall in der Ziegeleistraße in Gablingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 32-Jährige am Freitag gegen 18.30 Uhr zu Fuß mit dem Tier unterwegs. Als ein Traktor samt Anhänger an dem Pferd vorbeifuhr, erschrak das Tier und sprang auf die Motorhaube eines geparkten Autos, berichtet die Polizei. Das Pferd erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)