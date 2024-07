Pflanzen erforschen mit den Wühlmäusen

Auch der Gartenbauverein Gablingen hat sich am Projekt „Schule Vereint“ des Kreisjugendrings beteiligt. Für jeweils eine Stunde trafen sich die verschiedenen Klassen mit ihrer Lehrkraft im Schulhof, wo sie von vier Betreuern begrüßt wurden. Rasch entwickelte sich ein Gespräch über die Aufgaben und Ziele des Vereins.

Fotos informierten die Kinder über verschiedene Aktionen der Wühlmäuse-Gruppe, darunter Ausflüge, Bastelstunden, Forscherprojekte, Feiern und natürlich auch Gartenarbeit. Dann ging es in den neu angelegten Schulgarten, wo die Kinder ihr Wissen über Pflanzen beweisen konnten. Viel Spaß hatten sie beim Unkraut jäten. Anschließend gab es eine Rätselaufgabe. Die Kinder sollten verschiedene Kräuter am Geruch erkennen und den Namen zuordnen. Damit das Gedränge nicht zu groß wird, konnten die Schüler an einem anderen Tisch einen Becher mit Erde füllen und Samen ihrer Wahl einpflanzen. Dann wurde das Kräuterrätsel gelöst. Fast alle hatten das richtige Ergebnis gefunden. Am Ende bekam jedes Kind das neue Programm der Wühlmäuse überreicht.

Die Aktion hat den Kindern sichtlich und hörbar Spaß gemacht. Auch die Betreuerinnen und Betreuer Sophie Härtl, Annelise Trettwer, Josef Fink und Michael Wunderle freuten sich darüber, mit welcher Begeisterung die Schülerinnen und Schüler bei der Sache waren. Vielleicht schließt sich das eine oder andere Kind bald schon der Wühlmaus-Gruppe an.