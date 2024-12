Prozess neu aufgerollt: Kinder berichten von Schlägen im Klassenzimmer

Die Vorwürfe wiegen schwer: Eine Lehrerin soll im vergangenen Jahr mindestens zwei Neunjährige geschlagen haben. Im Mai wurde die ehemalige Lehrkraft der Grundschule in Gablingen deshalb bereits verurteilt. Dieses Urteil will die 55-Jährige nicht akzeptieren. Nun wird der Prozess in zweiter Instanz neu aufgerollt. Dabei müssen auch die Kinder aussagen, die zum Opfer ihrer Lehrerin geworden sein sollen. Die Beweislage ist erdrückend.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis