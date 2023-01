Rührende Worte beim Neujahrsempfang mit Sportlerehrung in Gablingen

Plus Welche Entwicklungen sich in Gablingen abzeichnen, ließ Bürgermeisterin Karina Ruf beim Neujahrsempfang Revue passieren. Die geehrten Sportler hatten viel Schönes zu sagen.

Alteingesessene und neue Bürgerinnen und Bürger trafen sich beim Neujahrsempfang der Gemeinde Gablingen in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle. Manche Ärgernisse, wie die Baustelle für den Breitbandausbau – die sich wiederholen wird, da bald auch die Telekom als zweiter Anbieter Leitungen verlegen wird – seien für die Gemeinde nicht vermeidbar, so Bürgermeisterin Karina Ruf. Auch bei der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes stecke man noch fest.