Schulbuszwang für 900 Meter Wegstrecke

Plus Oft kämpfen Eltern für eine Schulbusverbindung, die ihre Kinder sicher transportiert. In Gablingen ist das anders. Aber es gibt dafür Gründe.

Die Gemeinde hat ihre kurze Mittagsbetreuung von der Grundschule in den Gablinger Kindergarten verlegt. Nach Schulschluss bringt ein Bus die Mädchen und Jungen von der Schule dorthin. Einige Eltern wollen das nicht: Ihre Kinder sollen die rund 900 Meter lange Strecke zu Fuß oder per Roller zurücklegen. Doch die Gemeinde besteht auf einer Busbenutzungspflicht. Und das hat mehrere Gründe.