Schwerer Unfall zwischen Heretsried und Holzhausen

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagvormittag auf der Staatsstraße 2036 gekommen. Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen. Zwei Männer sind schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 8.30 Uhr auf der Staatsstraße 2036. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, krachten zwei Fahrzeuge etwa 500 Meter vor Holzhausen frontal zusammen. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, um die Verletzten aus den völlig demolierten Fahrzeugen zu befreien.

Wie ein Sprecher der Polizei Gersthofen unserer Redaktion mitteilt, geriet ein 54-Jähriger mit seinem Auto am Donnerstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Mann sei aus Richtung Heretsried kommend in Richtung Holzhausen gefahren. Dort kam dem 54-Jährigen ein weißer Transporter entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen ersten Erkenntnissen zufolge frontal zusammen.

Zwei Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Marcus Merk

Schwer verletzt wurden dadurch der 54-jährige Autofahrer sowie der Fahrer des 47 Jahre alte Fahrer des Transporters. Beide Männer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert, berichtet der Polizeisprecher. In dem Transporter befanden sich noch zwei weitere Männer, die mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in Krankenhaus nach Augsburg gebracht wurden. Die beiden Beifahrer sind laut Polizei 48 und 39 Jahre alt. Die Staatsstraße war am Donnerstagvormittag für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort. Der Sachschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Sanierung der Staatsstraße 2036 ist seit Jahren Thema

Über den Ausbau der kurvenreichen und bergigen Straße zwischen Holzhausen und Heretsried wird seit Jahren diskutiert. Schon seit mehr als zehn Jahren bereitet das Staatliche Bauamt Augsburg den Ausbau der Staatsstraße 2036 vor. Die erste Planung wurde 2017 vorgestellt und stieß auf den entschiedenen Widerstand von Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Gemeinden und der Stadt Gersthofen. Weil umfangreiche Abgrabungen vorgesehen waren, sprachen die Ausbaugegner gar von einer "Monstertrasse". Sie forderten, dass nur die Fahrbahn erneuert und von größeren Ausbaumaßnahmen abgesehen wird. Inzwischen gibt es neue Pläne.

Wenn die Staatsstraße komplett saniert wird, könnten auch einige sicherheitsrelevante Verbesserungen vorgenommen werden. So sollen einige Kurven, vor allem nordwestlich des Peterhofs in Richtung Heretsried, entschärft werden. Wann mit dem Ausbau begonnen werden kann, steht noch nicht fest.

