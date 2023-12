Lastwagen bleibt in Gablinger Unterführung hängen – Fahrer läuft davon

Die Ladung auf dem Fahrzeug war zu hoch. Der Fahrer greift zu einer seltsamen Maßnahme, wird fotografiert, und läuft weg.

Kurioser Fall von Unfallflucht: Am Samstag, 16. Dezember, meldete eine Zeugin eine Unfallflucht an der Bahnunterführung der Kreisstraße A 8. Gegen 11.10 Uhr wollte ein Lastwagenfahrer diese passieren. Da der Bagger, den er geladen hatte, jedoch zu hoch war, blieb er in der Unterführung hängen. Um wieder freizukommen, ließ er Luft aus den Reifen und verschwand.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Inwieweit an der Konstruktion der Unterführung ein Schaden entstanden ist, wird jetzt durch Experten untersucht, teilt die Polizei Gersthofen mit. Die Zeugin berichtete, ein weiterer Zeuge habe vor Ort Bilder vom Verursacher gefertigt. Dieser wird nun von der Polizei Gersthofen gesucht. Er soll sich unter Telefon 0821/323-1810 melden. (jah)

Lesen Sie dazu auch