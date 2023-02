Gablingen

11:45 Uhr

So geht es mit dem leer stehenden Gablinger Supermarkt weiter

Noch immer steht das Supermarktgebäude am östlichen Gablinger Ortsrand leer. Den Einzug eines Sonderposten-Baumarkts will eine Mehrheit im Gemeinderat allerdings verhindern.

Plus Lebensmittelmarkt? Baumarkt? Beides? Die Interessen sind vielfältig. Beteiligte in Gablingen versuchen, eine Lösung für das leerstehende Gebäude zu finden.

Von Katrin Reif

Es gibt zwei gegensätzliche Auffassungen in Gablingen: Diejenigen, die den leerstehenden Lebensmittelmarkt wieder mit Leben füllen wollen. Dazu soll ein Sonderposten-Baumarkt einziehen. Ein Supermarkt - und darin sind sich sogar alle einig - brauche sowieso ein neues Gebäude, das könnte nebenan gebaut werden. Und dann gibt es noch diejenigen, die darin eine unnötige Flächenversiegelung sehen und stattdessen abreißen und an bewährter Stelle neu bauen würden - für einen Supermarkt. Aber nur für einen Supermarkt. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht, daher hat der Gemeinderat nun den sprichwörtlichen Pause-Knopf gedrückt.

