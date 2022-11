Gablingen

18:00 Uhr

So sieht die U-Haft für den mutmaßlichen Täter von Herbertshofen aus

Plus Ein 58-Jähriger steht im Verdacht, seine Ehefrau in Herbertshofen getötet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Was sie für die Gefangenen bedeutet.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Einen Tag nach seiner Festnahme ist der mutmaßliche Täter, der in Herbertshofen seine Ehefrau umgebracht haben soll, in die Untersuchungshaft eingeliefert worden. Bis zu seiner Verhandlung und einem Urteil gilt er jedoch nach dem Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgesetz als unschuldig. Im Gegensatz zu bereits verurteilten Strafgefangenen hat er somit in einigen Bereichen weniger strenge Auflagen und mehr Vorteile. Dies bezieht sich nicht nur auf die Besuchszeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen