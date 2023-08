Gablingen

vor 31 Min.

Übergangslösung: Gablingen nimmt Bewerbungen für Mikromarkt entgegen

Die Büffelbox in Nordendorf zählt in der Region zu den Vorreitern unter den Selbstbedienermärkten. Hier können Kunden rund um die Uhr einkaufen. Gablingen sucht nun Bewerber für einen Mikromarkt, der im Ortszentrum entstehen soll.

Plus Seit September 2021 ist der Supermarkt in Gablingen geschlossen, eine Nachfolge nicht in Sicht. Einstweilen sucht die Gemeinde nun Bewerber für einen Mikromarkt.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Im September 2021 schloss der einzige Komplettversorger in Gablingen. Seitdem steht das Supermarktgebäude am östlichen Ortseingang der Gemeinde leer. Eine Nachfolge ist nicht in Sicht, die Verhandlungen eines Grundstücksbesitzers mit der Firma Edeka über einen neuen Markt auf einem Nachbargrundstück waren bisher nach Angaben von Bürgermeisterin Karina Ruf noch nicht von Erfolg gekrönt. Nun will man eine Übergangslösung voranbringen.

Eine Belebung des bestehenden Gebäudes ist, so hatten Beratungen mit Fachleuten ergeben, aussichtslos. Zeitweise lag eine Anfrage im Rathaus vor, die eine Nutzung als Sonderposten-Baumarkt vorsah – eine Lösung, die keine Mehrheit unter den Gablinger Gemeinderäten fand. Dass Gablingen einen Lebensmittelmarkt braucht, darin sind sich alle einig. Und auch das ist allen klar: Keine Supermarkt-Kette kann das alte Gebäude heutigen Standards anpassen, nur ein Neubau kommt infrage.

Edeka möchte, wie der Eigentümer des Supermarktgrundstücks schon früher erklärte, einen zum heutigen Verkaufskonzept passenden Neubau auf einer etwa 7000 Quadratmeter großen Fläche nahe der Schmutter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen