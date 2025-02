Unbekannte klauen große Menge Hackschnitzel in Gablingen

Eine große Menge an Hackschnitzeln ist in Gablingen gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Geschädigte besitzt zwischen Gablingen und Gersthofen landwirtschaftliche Gebäude. In der Nacht von Freitag auf Samstag rückten die Täter an und stahlen dort gelagerte Hackschnitzel, heißt es im Bericht der Polizei. Da ca. 120 Kubikmeter entwendet wurden, müssen die Unbekannten mit großen Maschinen angerückt sein. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach Hinweisen auf die Tat. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

