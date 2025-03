Unbekannte klauen tonnenweise Kupferkabel in Gablingen

Mehrere Tonnen Kupferkabel sind auf einem Firmengelände in Gablingen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, durchtrennten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch ein Zaunfeld, um sich Zugriff auf das Gelände zu verschaffen. Anschließend luden sie mehrere Tonnen an Kupferkabeln in ihr Fahrzeug. Der geschädigten Firma entstand durch den Diebstahl ein Schaden von mindestens 10.000 Euro, berichtet die Polizei. Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wem im Bereich des Ortsteils Gablingen-Siedlung ein größeres Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

Kupferkabel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis