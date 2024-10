Unbekannter bricht in Firma in Gablingen ein

Ein Einbruch ereignete sich in einer Firma an der Lützelburger Straße in Gablingen. In der Nacht von Montag auf Dienstag drang der Täter oder die Täterin durch eine Tür in das Gebäude ein. Zielgerichtet begab er oder sie sich in das Büro und durchwühlte es. Nach den ersten Kenntnissen der Polizei musste er ohne Beute wieder abziehen. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. (diba)

