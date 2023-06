Waldgottesdienst am Rosshimmel feiert Jubiläum

Heuer feierten der Gablinger Musikverein und der Gartenbauverein bereits den zehnten Geburtstag des beliebten Waldgottesdienstes.

Zehn Jahre Waldgottesdienst am Gablinger „Rosshimmel“ gab es heuer zu feiern: Bei schönstem Sommerwetter strömten wieder viele Besuchende zum „Rosshimmel“. Die sehr stimmungsvolle Messe in herrlicher Waldatmosphäre und Vogelgezwitscher wurde von Pater Piotr Kuzma zelebriert. In seiner Predigt wies er auf die Verbindung von der Natur zu Gott hin. Sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten können wir uns an der Natur erfreuen und den Weg zu Gott finden.

Musikverein Gablingen umrahmt den Waldgottesdienst

„Das unbegreifliche Walten Gottes“ war das Thema in der vom Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Josef Fink, vorgetragenen Lesung: „Doch frag nur die Tiere, sie lehren es dich, die Vögel des Himmels, sie künden es dir.“ Wie immer wurde die Feier vom Gablinger Musikverein umrahmt und die Besucher sangen kräftig mit. „Es wäre schön, wenn wir im nächsten Jahr eine Bergmesse in den Alpen oder im Schwarzwald mit der Beteiligung vieler Vereine feiern könnten“, wünschte sich Pater Piotr. Josef Fink: „Der Waldgottesdienst ist eine einzigartige Verbindung von Kirche, Musik und Gartenbau“.

Nach der Messe stärkten sich die Besucher mit Leberkäsesemmeln und Getränken und ratschten noch lange bei sonnigem Wetter. (AZ)