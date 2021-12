Gablingen

vor 57 Min.

Wie groß darf in Lützelburg künftig gebaut werden?

Plus Große Gebäude sieht ein alter Bebauungsplan in Lützelburg vor. Doch inzwischen sind die Gemeinderäte für eine abgespeckte Variante. Und sie haben Gründe dafür.

Von Andreas Alt

In dem Dreieck zwischen Gablinger und Achsheimer Straße in Lützelburg sollte vor 50 Jahren einmal ein großer Kirchenneubau errichtet sowie ein Spielplatz angelegt werden. Diese Pläne sind nicht mehr aktuell; an eine Bebauung des Gebiets "Reute und Mittelanger" mitten in der Ortslage wird seit etwa eineinhalb Jahren aber wieder gedacht. Doch der Gemeinderat hat seine eigenen Vorstellungen und reagiert.

