Wir verlosen Karten für die Faschingssitzung

Wer möchte am Samstag, 22. Februar, bei der Faschingssitzung der Gablinger Glammhogga dabei sein? Start ist um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gablingen. Wir verlosen sechsmal je zwei Karten. Wer dabei sein möchte, schickt eine Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und zwar bis Montag, 10. Februar, 12 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns benachrichtigt. Daher denken Sie unbedingt an Ihre Adresse samt E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)