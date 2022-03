Zwei Familien aus der Ukraine sind in Gablingen in Sicherheit

Auch in Gablingen sind inzwischen Menschen aus der Ukraine angekommen. Welche Hilfe die Gemeinde benötigt.

Am Mittwochnachmittag nahm ihre lange Reise vorerst ein Ende in Gablingen: Zwei ukrainische Familien finden in Gablingen eine Unterkunft. Die Eltern sind mit mehreren kleinen Kindern aus dem Kriegsgebiet geflüchtet.

So können Sie im Kreis Augsburg Menschen aus der Ukraine helfen 1 / 4 Zurück Vorwärts Was wird benötigt? Viele Menschen aus dem Landkreis Augsburg wollen den Menschen in der Ukraine oder auf ihren Fluchtwegen helfen. Derzeit besonders dringend benötigt werden laut dem Landratsamt Verbandsmaterial, Medikamente (Schmerzmittel), Desinfektionsmittel, Windeln jeglicher Größe, haltbare (Kinder-)Nahrung, Batterien und Taschenlampen mit hoher Reichweite.

Wohin kann man spenden? Auf einer eigenen Seite auf seiner Homepage hat das Landratsamt geeignete Spendenorganisationen veröffentlicht, darunter auch den Verein Hilfe conKret aus Langweid. Landrat Martin Sailer empfiehlt vor allem das Hilfswerk Schwaben-Bukowina, einen gemeinnützigen Verein, der speziell die Partnerregion des Bezirks Schwaben (die rumänisch-ukrainische Grenzregion Bukowina) unterstützt.

Lieber Geld spenden? Vor allem helfen jetzt aber Geldspenden. Die Lager beim Verein Hilfe conKret sind schon gut gefüllt, auch das Rote Kreuz im Landkreis hat vor allem auf diese pragmatische Form der Hilfe hingewiesen. Auch hierfür gibt es Tipps zu seriösen Organisationen auf der Seite des Landratsamts.

Das Landratsamt ruft auch Eigentümer auf, die Wohnraum langfristig ans Landratsamt vermieten wollen, sich dort beim Liegenschaftsamt zu melden. Wer privaten Wohnraum für eine begrenzte Zeit mietfrei zur Verfügung stellen will, etwa ein Gästezimmer oder ein leer stehendes Geschoss im eigenen Haus, soll sich an seine Heimatkommune wenden.

Man sei bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, sagte Bürgermeisterin Karina Ruf (CSU) im Gemeinderat. Sie rief die Bürger auf, freien Wohnraum an die Gemeinde zu melden. Betreut werden Flüchtlinge vom Augsburger Freiwilligenzentrum. Helmut Grieshaber (Grüne/SPD) forderte Ruf darüber hinaus auf, dazu einen Bürgerbrief zu schreiben und im Gemeindeboten zu veröffentlichen.

Aus Gablingen ist ein Konvoi zur polnischen Grenze geplant

Ruf teilte weiter mit, dass ein Mitarbeiter des Bauhofs bereits konkret Hilfe leiste. Er beteilige sich in den kommenden Tagen an einem Konvoi zur polnischen Grenze, wo Ukraine-Flüchtlinge abgeholt werden sollen.

