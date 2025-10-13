Feuerwehreinsatz in einer Chemiefirma

Zu dem Gelände des Chemieunternehmens Staub und Co - Silbermann rückte kürzlich die Gablinger Feuerwehr aus. Grund war eine großangelegte Übung. Dabei wurden zwei realistische Einsatzszenarien unter möglichst echten Bedingungen trainiert.

Zu Beginn der Übung gingen die rund 40 Einsatzkräfte zunächst von einem klassischen Brandereignis in einem Produktionsgebäude aus. Entsprechend wurden sofort die üblichen Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. Doch mitten im Einsatz stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Feuer, sondern um einen Gefahrstoffaustritt handelte. Diese Erkenntnis erforderte ein schnelles Umdenken und eine sofortige Anpassung der Einsatztaktik.

Anstelle des Löschangriffs rückten nun die Themen Abdichtung, Dekontamination und Eigensicherung in den Vordergrund. „Solche Übungen sind enorm wichtig, um im Ernstfall schnell, sicher und koordiniert handeln zu können – nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für uns als Chemieunternehmen“, erklärte Matthias Scherr, Betriebsleiter am Standort Gablingen. „Unsere Produktion arbeitet mit Hitze und chemischen Prozessen – da zählt jede Sekunde, wenn etwas passiert.“

Der Erste Kommandant der Gablinger Wehr war vorab nicht eingeweiht

Das zweite Szenario drehte sich um einen klassischen Einsatz: einen Reifenbrand an einem LKW auf dem Werksgelände. In Windeseile mussten die Feuerwehrleute Absperrungen errichten, eine Ausbreitung verhindern und mit Wasser löschen. Die Besonderheit dieser Übung: Der Erste Kommandant der Feuerwehr kannte das Szenario im Voraus nicht; der Zweite hatte die Planung gemeinsam mit dem Unternehmen abgestimmt.

Auf dem Gelände der Gablinger Wehr wird regelmäßig geübt

Auf dem Gelände der Firma wird ein Mal pro Jahr geübt. Danach folgt stets eine Nachbesprechung mit der Werksleitung, in der Abläufe, Lagepläne und Standorte von Gefahrstoffen detailliert analysiert werden. „Beide Seiten profitieren – die Feuerwehr durch realistische Übungsmöglichkeiten, wir durch ein eingespieltes Einsatzteam, das unser Gelände kennt“, sagt Scherr. Dominik Merktle, Erster Kommandant der Gablinger Wehr, meint: „Die reibungslose Zusammenarbeit und die Unterstützung des Unternehmens haben uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Partnerschaft zwischen Feuerwehr und Industrie ist.“

Die Gablinger Firma hat ihren Hauptsitz in Nürnberg und bezeichnet sich als einen der führenden Chemiedistributoren in Deutschland. Am Standort Gablingen werden laut Mitteilung chemische Produkte für Industrie, Handwerk und Forschung gelagert und distribuiert. Die Feuerwehr Gablingen hat derzeit 101 aktive Mitglieder. 2026 steht ein besonderes Ereignis an: Vom 11. bis 14. Juni feiert die Wehr ihr 150-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das die Firma unterstützen wird. (AZ)