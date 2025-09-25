Junge Talente aus der Region begeistern beim Galakonzert

Drei Übungstage hatten das Bezirksnachwuchs- und das Bezirksjugendorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) Bezirks XV. Dann gaben sie in der Gersthofer Stadthalle ein Galakonzert. Das Publikum war begeistert und bezaubert zugleich. „Schon erstaunlich, wie jung sie sind und was sie bereits können“, raunte mancher Zuschauer. Der jüngste Musiker auf der Bühne war erst zwölf Jahre alt.

Dass alles so gut funktionierte, das war Dirigentin Barbara T. Bschorr zu verdanken. Ihr war es gelungen, die jungen 32 Musiker und Musikerinnen zu begeistern, zu fordern und zu motivieren. Eröffnet wurde der unterhaltsame Abend mit „Amber Moon“ vom jungen Komponisten Naoya Wada, gefolgt von einem fröhlichen und hoffnungsvollen „Nostalgia“ von Rossano Galante. Mit dem kraftvollen Stück „Buenaventura“ von Steve Hodges, sogar mit einem kurzen Jazzteil, übergab das Nachwuchsorchester unter jubelndem Applaus seine Plätze an das Jugendorchester ab.

Auch das Bezirksjugendorchester begeisterte das Gersthofer Publikum

„Schön, dass Sie da sind“, begrüßte Bezirksvorsitzender Sebastian Bernhard das Publikum sowie die Ehrengäste in der vollen Stadthalle. In seiner bewusst kurz gehaltenen Begrüßung betonte er, dass dieses Konzert nicht nur der Höhepunkt des musikalischen Bezirks sei. „Es ist zugleich ein Zeugnis für das Engagement, den Fleiß und die Begeisterung unserer jungen Talente. In der Zeit der Proben haben sie nicht nur ihre musikalischen Fähigkeiten weiterentwickelt, sondern auch Gemeinschaft, Disziplin und Teamgeist erlebt.“

Mit „Fanfahre for the Common Man“ von Aaron Copland gelangt dem Bezirksjugendorchester gleich ein mächtiger Auftritt. Die reichen Möglichkeiten eines Blasorchesters zeigte der Komponist David Maslanka im Stück „Give us this day“. Nach der Pause widmete das Orchester ihre Musikauswahl dem Jubilar Johann Strauß Sohn, dessen 200. Geburtstag die Musikwelt im Oktober feiert. Mit „Persischer Marsch op. 289“ und der Ouvertüre zur komischen Operette „Eine Nacht in Venedig“ hat man zwei der vielen beliebten Stücke ins Programm aufgenommen. Am Ende ließ der magische und klang gewaltige Sound von Elton John „König der Löwen“ die Zuhörer direkt in den Film eintauchen. Voller Energie und Freude spielten die 70 Musikerinnen und Musiker und zauberten eine Gänsehaut, wenn die Orchesterversion der Filmsongs in voller Besetzung gespielt wurde. Dirigent Philipp Kufner war so temperamentvoll, dass er sogar einige Blätter seiner Partitur vom Pult fegte.

Das Publikum in der Gersthofer Stadthalle forderte eine Zugabe

Hanna Dittrich, Amelie Mayr sowie Antonia Schäffler sorgten mit ihrer Anmoderation mit viel Wissenswertem über die Werke immer wieder für Schmunzeln oder Lachen im Publikum. Einen interessanten Einblick in die Zeit während und zwischen den Übungszeiten schilderte Bezirksjugendleiterin Sofia Hiesinger. Sie plauderte munter aus dem Nähkästchen.

Mit „I got Rhythm“ von George Gershwin war das Galakonzert noch nicht zu Ende, auch wenn es das letzte Stück im Programm war. Die Zuhörer forderten laut applaudierend und mit Standing Ovations Zugabe. Das Stück von John Williams „Der Marsch“ durfte Bezirksdirigent Andreas Glatzmaier leiten.