Der Gartenbauverein Herbertshofen pflanzt einen Freundschaftsbaum in Gablingen

Im Rahmen der Baumpflanz-Challenge hat der Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege den Gartenbauverein Herbertshofen nominiert - und der hat seinen Auftrag nun erfüllt.

Warum in Gablingen?

Vorsitzender Günther Wolff kam freilich auf die Idee, den Baum als Freundschaftsbaum in Gablingen zu pflanzen. Zwischen den beiden Gartenbauvereinen Herbertshofen und Gablingen besteht ein langjähriges partnerschaftliches Verhältnis, das durch diesen Baum sichtbar gestärkt wird.

Gepflanzt wurde eine alte, regional beheimatete Apfelbaum-Sorte, die Günther Wolff selbst veredelt hat. „Ich finde es wichtig, dass Obstbäume, die schon seit langer Zeit in unserer Region bodenständig sind, erhalten bleiben“, begründet der aktive Gartler seine Wahl.

Die Pflanzaktion fand im Beisein von Ulrich Grassinger (Geschäftsführer des Kreisverbands Augsburg) und Robert Mayer (Vorsitzender in Gablingen) statt. (Robert Mayer)

