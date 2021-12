Gastkommentar von Pfarrer Hartmann: Wir sollten Brücken zueinander bauen

Plus Pfarrer Reiner Hartmann blickt mit Sorge auf die aktuelle Diskussionskultur. Für das neue Jahr wünscht er sich eine Kultur des genauen Hinhörens - nicht nur bei der Frage: Geimpft oder nicht?

Eine plurale Gesellschaft lebt von der Auseinandersetzung um verschiedene Standpunkte. Eigentlich. Doch bei den Diskussionen der letzten Monate um Corona-Politik, Impfung, aber auch um Themen wie Migration oder Klimaschutz, frage ich mich: Stehen wir vor einer Spaltung der Gesellschaft? Ich stelle mir diese Frage nicht zuletzt auch deshalb, weil der Ton gegenüber Andersdenkenden deutlich aggressiver geworden ist. Es entsteht der Eindruck: Der andere ist nicht mehr Mitmensch, sondern Feind. Blasen im Internet befeuern diese Tendenzen zusätzlich.