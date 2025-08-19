Icon Menü
Gastronomie: Lokal Charlys 2020 in Dinkelscherben muss schließen

Dinkelscherben

Corona, Hochwasser, Kündigung: Gaststätte Charlys 2020 schließt

Das Lokal Charlys 2020 in Dinkelscherben macht Ende August zu. Dabei hätte Wirtin Gabriele Neumann gerne weitergemacht. Es ist nicht der erste Schicksalsschlag.
Von Sebastian Richly
    Nach etwas mehr als fünf Jahren schließt Gabriele Neumann ihre Gaststätte Charlys 2020. Dabei hatte sie die größten Krisen bereits überwunden.
    Nach etwas mehr als fünf Jahren schließt Gabriele Neumann ihre Gaststätte Charlys 2020. Dabei hatte sie die größten Krisen bereits überwunden. Foto: Sebastian Richly

    Wenn Gabriele Neumann Fotos von den Feiern in ihrer Gaststätte sieht, wird sie ganz ruhig, fast schon in sich gekehrt. Die sonst so wortgewandte Wirtin, die kein Blatt vor den Mund nimmt, bekommt feuchte Augen. „Wie viel Freude die Gäste hatten und was da los war. Das war eine tolle Zeit.“ Die ist noch gar nicht so lange her. Vor etwas mehr als einem Jahr war die Welt im „Charlys 2020“ in Dinkelscherben noch in Ordnung. Ende August schließt das Restaurant mit Biergarten nun endgültig. Leer stehen sollen die Räumlichkeiten aber nicht.

