Corona, Hochwasser, Kündigung: Gaststätte Charlys 2020 schließt

Wenn Gabriele Neumann Fotos von den Feiern in ihrer Gaststätte sieht, wird sie ganz ruhig, fast schon in sich gekehrt. Die sonst so wortgewandte Wirtin, die kein Blatt vor den Mund nimmt, bekommt feuchte Augen. „Wie viel Freude die Gäste hatten und was da los war. Das war eine tolle Zeit.“ Die ist noch gar nicht so lange her. Vor etwas mehr als einem Jahr war die Welt im „Charlys 2020“ in Dinkelscherben noch in Ordnung. Ende August schließt das Restaurant mit Biergarten nun endgültig. Leer stehen sollen die Räumlichkeiten aber nicht.

Sebastian Richly

86424 Dinkelscherben

Coronavirus