Tausende feiern die Jubiläumssaison der Deubachia beim Gaudiwurm

Fast wäre dem Fasching auf den letzten Metern die Puste ausgegangen: Nicht mehr so groß wie in früheren Jahren, dafür jedoch mit besonders fantasievollen Fußgruppen und 20 großen Mottowagen, präsentierte sich zum Schluss der närrischen Zeit der Gaudiwurm in Deubach bei strahlendem Sonnenschein. Den tausenden Besuchern und Besucherinnen gefiel der letzte Faschingsumzug der Saison genauso gut wie immer. Viele waren selbst in bunten und lustigen Kostümen gekommen. Und weil das Wetter so gut war, hoffte die Präsidentin der veranstaltenden CCD Deubachia, Stefanie Aumann, auch wieder die Besuchermarke von 10.000, wie im vergangenen Jahr, knacken zu können.

Beim eigenen Faschingsumzug waren noch einmal alle dabei, das Prinzenpaar, der Hofstaat, die Kinder und der Fanfarenzug. Mit dem Gaudiwurm ging für den CCD Deubachia eine Jubiläumssaison zu Ende, der Verein besteht seit 50 Jahren. Die Anfänge des Umzugs liegen noch weiter zurück. Am Anfang standen die Deubacher Kinder, die bei den Nachbarn um Süßigkeiten anklopften. Inzwischen funktioniert das andersherum: Die Süßigkeiten fliegen von den Wagen zu den Zuschauerinnen und Zuschauern, vor allem zu den Kindern.

Bürgermeister mussten tapfer lächeln

Mit einem tapferen Schmunzeln mussten Bürgermeister Jürgen Mögele und seine Kollegen aus den umliegenden Gemeinden die lustige, aber sicher doch ernst gemeinte Kritik an der Kommunalpolitik auf den Leiterwagen der Fußgruppen einstecken. Da ärgerte sich die Theater Crew aus Willishausen, dass sie auch nach 30 Jahren keinen eigenen Raum zur Verfügung habe. „Uns stinkt‘s“, so die Botschaft der als Stinktiere verkleideten Mitglieder. Auch Familie Reitmayer hatte eine kommunalpolitische Botschaft: Sie würden immer noch auf einen Kindergarten in Deubach warten, der schon seit 1980 geplant wurde. Vielleicht könnte ein bisschen Fitness helfen, Mitarbeitende im Rathaus auf Trab zu bringen, schlug Familie Scherer vor und machte gleich ein paar Übungen vor.

Auch in Deubach sind fehlende Vereinsräume ein Dauerthema. Die Feuerwehr aus Maingründel will helfen und schlug vor: „Vereine ohne Heim, wir bauen für euch ins Zech-Loch rein“. Gemütlicher ließen es da die Feuerwehr-Kameraden aus Margertshausen angehen, die eine uralte Feuerspritze und ihren kompletten Stammtisch mitgebracht hatten. Lustig und ernst zugleich, auch die Botschaft der Sunnyboys aus Zusmarshausen. Sie ließen Donald Trump, Wladimir Putin und den chinesischen Regierungschef Xi Jinping gemeinsam auf einer Rakete reiten. Da war die Botschaft der Alte Schachtla Fleinhausen genau das richtige: „Make love, not war“, heißt diese, stilsicher auf einem alten VW-Bus platziert.

Umzug führte über die St.-Gallus-Straße in Deubach

Dem Sicherheitskonzept geschuldet ist die Zugstrecke durch den kleinen Ort mit nicht einmal 1000 Einwohnern kürzer als in früheren Jahren und führt nur noch über die St.-Gallus-Straße. Mit viel lauter Musik und zeitlosen Themen folgten die Mottowagen den Fußgruppen, darunter das Container Team Siegertshofen mit ihren „Duck Tales“, der Traditionsverein Täfertingen mit „Lach - im Schmuttertal“ oder die Faschingsfreunde Teerplatz Anhausen mit „Robin Hood“. Wer am Ende weiterhin nicht genug vom Fasching hatte, fand in der Partyzone am Ende der Zugstrecke die richtige Anlaufstelle.