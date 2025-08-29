Heimatendecker: Ein künstlicher Bachlauf wird europaweites Vorbild

„Den Lech kann man nicht beherrschen“, sagt Hubert Schuster. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AZ-Lesetour führt der Vorsitzende des Meitinger Fischervereins zusammen mit Vertretern der LEW zu einem idyllischen Kleinod zwischen Lechkanal und Lech und erklärt dabei, wie alles zusammenhängt.

Schon im Jahr 1860 wurde dem Lech ein künstliches Bett gegraben – ein Versuch, die regelmäßigen Überschwemmungen zu verhindern, die das Umland für Siedlungen und Landwirtschaft unbrauchbar machten. Doch auch Dämme und Umleitungen konnten den Fluss lange nicht zähmen. „Gefährlich ist der Lech bis heute“, betont Schuster.

Icon vergrößern Am Lechkanal bei Meitingen begann die Tour der AZ-Heimatentdecker. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Lechkanal bei Meitingen begann die Tour der AZ-Heimatentdecker. Foto: Marcus Merk

Wie der Mensch dem Wasser dennoch Grenzen setzen will, erläutert Ralf Klocke, Projektleiter bei den LEW: Das Bett des Lechkanals sei asphaltiert. „Der Kanal liegt so hoch, dass seine Sohle keine Verbindung zum Grundwasser hat“, erklärt er. Steigt jedoch der Grundwasserspiegel, droht den Anwohnergemeinden westlich des Lechs schnell Wasser im Keller. Allerdings sei der Lechkanal bei Hochwasser im Lech ein inzwischen bewährter Schutz – ergänzt Schuster.

Er erinnert daran: Zwischen Gersthofen und Meitingen fließt kein Bach in den Lech, der Fluss hat keine Nebenarme. Als jahrzehntelanger Fischer weiß er, dass sich der Lech bei Hochwasser in eine Autobahn verwandelt, auf der sich kaum ein Fisch halten kann - stattdessen kämen dann Fische aus dem Oberlauf in Meitingen an. „Der Lech nimmt‘s, der Lech bringt‘s“, das sei der Trost der Fischer.

Icon vergrößern Der Mädlelech zwischen Lechkanal und Lech ist nur an wenigen Stellen zugänglich. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Mädlelech zwischen Lechkanal und Lech ist nur an wenigen Stellen zugänglich. Foto: Marcus Merk

Vor gut 25 Jahren sei ein findiger Ingenieur auf die Idee gekommen, alte Auwaldrinnen zu reaktivieren und so auch die Höhe zwischen Lechkanal und Lech aufzufangen. Ein Projekt in diesem Rahmen war ein Kleinkraftwerk. Über dieses wird pro Sekunde ein Liter Wasser aus dem Lechkanal in Richtung Lech gepumpt. Es speist den „Mädlelech“. Helmut Ortner, einer der Teilnehmer, erinnert sich noch daran, wie Mitte der 1990er Jahre der Bachlauf entstand. Seine Kinder waren damals noch im Grundschulalter und buddelten mit ihren Händen fleißig mit, damit das Wasser bis zum Lech gelangte. Den Namen hat der kleine Bachlauf über eine Umfrage der Marktgemeinde Meitingen erhalten, weiß Schuster. „Der Lech hatte früher viele ruhige Rinnen, darin konnte man baden. Und in einem Bereich badeten die Mädle.“ Daran hatte sich ein Mann aus Herbertshofen erinnert und den Vorschlag eingereicht.

Der Mädlelech - ein Bachlauf wird zum Schlaraffenland

Inzwischen sei der Bachlauf ein Idyll mit 22 Fischarten, verschiedenen Libellenarten, Fröschen, Bibern und mehr, zählt Schuster auf. Die AZ-Heimatentdecker drängeln sich nun um eine kleine Stelle am Mädlelech, der nicht überall zugänglich ist. Sanfte Geländeübergänge gleichen den Höhenunterschied zwischen Kanal und Fluss aus. An einer kleinen Brücke zischt ein Eisvogel an der Gruppe vorbei. Klocke betont, was den Mädlelech darüber hinaus so besonders macht: „Wir können solche Gewässer schaffen und den Pegel halten, egal, welche Temperatur herrscht oder welches Wetter.“ Das sei „Natur aus zweiter Hand“ und funktioniere inzwischen seit 25 Jahren. Im Rahmen von Contempo wird das Projekt von der EU gefördert und soll deswegen auf weitere vier Auengewässer ausgeweitet werden. Die LEW ist zuständig für den Flussunterhalt, der Fischereiverein engagiert sich ehrenamtlich und zählt etwa die Fische.

Icon vergrößern Ein Blick auf den Mädlelech zwischen Lechkanal und Lech bei Meitingen. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Blick auf den Mädlelech zwischen Lechkanal und Lech bei Meitingen. Foto: Marcus Merk

Im Gänsemarsch geht es über einen kleinen Pfad weiter an den Lech und raus aus der Idylle. Es ist ein sonniger Nachmittag. Fahrradfahrer, Spaziergängerin und Badende genießen die Natur. Was der Lech-Experte dort erzählt, lässt die AZ-Heimatentdecker staunen. Im Regelfall habe der Lech immer gleich viel Wasser, erklärt Schuster. 2,5 Kubikmeter müsse die LEW einbringen, der Rest komme vom Grundwasser. Und das sei immer gleich. Auch wenn es manchmal anders scheine. Anders als am Mädlelech ist für die Renaturierung des Lechs, genannt „Licca liber“, das Donauwörther Wasserwirtschaftsamt zuständig.

Das sagen die Heimatentdecker über die AZ-Tour am Lech

Auf dem Weg zum Naturfreundeshaus zeigt sich Anni Hartmann begeistert. Es sei spannend, wie der Lechkanal dem Hochwasserschutz diene und wie viele Funktionen der Mädlelech habe. „Ich fand interessant, wie die Zukunft aussieht. Jetzt klagen wir oft über zuviel Grundwasser, bald werden wir froh sein, welches zu haben“, sagt Heide Severin, die mit Hündin Dina dabei ist. Die Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur zu sehen, fand Gerlinde Ströer aus Diedorf interessant. Die Brüder Martin und Christian Kopold verbringen seit ihrer Kindheit viel Zeit am Lech; beim Spazierengehen oder beim Radfahren. Am Fluss schätzen sie vor allem die Natur und staunen über die Veränderungen, die der Lech im Laufe der Jahre durchgemacht hat.

Im Naturfreundehaus der Vinzenz-Behr-Hütte versorgt die LEW die Heimatentdecker und -entdeckerinnen mit Infomaterial und gekühlten Getränken. In lockerer Atmosphäre klingt der Sommertag aus. Und manch einer fragt beim Abschied, wann die nächste Tour stattfindet. (mit Daria Dikovytska)