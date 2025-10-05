Flasche durchschlägt Windschutzscheibe eines Autos

Dieser Autofahrer hatte großes Glück: Mitten in der Nacht wird sein Wagen von einer Glasflasche getroffen. Trotz des Schrecks gelingt es dem Fahrer, Schlimmeres zu verhindern.

Wer hat die Glasflasche in Gersthofen auf ein Auto geworfen?

Wie die Gersthofer Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter auf Höhe Brücke Thyssenstraße in Gersthofen eine Glasflasche auf ein Auto geworfen, das auf der B2 unterwegs war.

Schreck auf der B2 bei Gersthofen

Die Flasche durchschlug die Windschutzscheibe des Autos und zerschellte auf dem Armaturenbrett. Dass nicht noch mehr passierte, führt die Polizei auf das aufmerksame Eingreifen des Fahrzeuglenkers zurück.

Die Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen und Zeuginnen, die in der Nacht etwas gesehen haben. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (AZ)