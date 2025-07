„Ich bin stinksauer“: Geflüchtetenhelferin schickt aus Protest ihre Auszeichnung zurück

Frau Herz hat meinen vollen Respekt. Ich kann sie sehr gut verstehen. Die Stimmung in unserem Land ist beschämend. Und mit dem christlichen Glauben hat sie auch nichts mehr zu tun. Für alles, was im Land schiefläuft, macht man die Geflüchteten verantwortlich, bietet enorm viel Geld auf, um die Grenzen dicht zu halten, steckt Geld in Abschiebeflüge und Abschiebebürokratie. Für dieses Geld, das da sinnlos verpulvert wird, könnte man viel Gutes tun und vielen Menschen eine Perspektive geben. Statt dessen hält man sie in Angst, gibt ihnen weder Hoffnung noch Stabilität und wundert sich, wenn aus Verzweiflung einmal jemand ausrastet. Manchmal glaube ich, dass den Menschen hier ihr Haustier wichtiger ist als der Mitmensch, egal, ob mit oder ohne Migration. Man hetzt ja nicht nur gegen Geflüchtete, sondern gegen Bürgergeldempfänger etc. Und wenn in diesem Forum jemand einen "normalen" Umgang mit der AfD propagiert, dann frage ich mich schon, wohin das Hirn verschwunden ist.