Ist die Gelbe Tonne zu groß?

Georg Meyer aus Stadtbergen ist unzufrieden. Grund ist eine große, gelbe Tonne, die bald bei allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Augsburg aufschlagen wird. Ab dem 1. Januar 2025 wird sie den Gelben Sacks ersetzen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises zählt auf seiner Internetseite die Vorteile auf, die die Tonne haben soll. Dort lassen sich nun neben Verpackungen auch Gegenstände aus Metall und Kunststoff entsorgen. Mit der Einführung der Gelben Tonne spare man jährlich 5,4 Millionen Gelbe Säcke ein. Außerdem biete die Tonne den Müllwerkern bessere arbeitsmedizinische Bedingungen, da sie sich nicht mehr ständig bücken müssen. Klingt erstmal gut, doch in der Realität gibt es aktuell viel Ablehnung.

Der Stadtberger Georg Meyer etwa stört sich vor allem an der Größe der Tonne. Sie fasst 240 Liter und wird 14-tägig geleert. „Die Tonne ist völlig überdimensioniert. Die passt nicht in ein herkömmliches Tonnenhäuschen“, sagt Meyer. Er und viele andere Anwohner hätten dafür keinen Platz, so der Stadtberger. Er hat sich bereits mit seinen Nachbarn zusammen getan und wird mit ihnen gemeinsam eine Tonne nutzen. Dafür gibt es die sogenannte Nachbartonnenregelung. Die Wertstofftonne einfach nicht zu bekommen, ist nicht möglich, denn die Trennung von Kunststoff und Metall ist für alle Haushalte rechtlich vorgeschrieben. „Die Politik hat mit dieser Neuerung daneben gegriffen“, findet Meyer.

Gelbe Wertstofftonne birgt nicht nur Vorteile für Nutzer

Selbst in der Politik tätig ist Gabi Olbrich-Krakowitzer. Die Kreisrätin der ÖPD kritisiert die Einführung der neuen Tonne ebenfalls. „Wir bedauern sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Möglichkeit haben, die Tonnengröße zu wählen. Sehr viele haben nun eine Monstertonne vor der Tür, die überwiegend Luft enthält“, so Olbrich-Krakowitzer. Sie spricht von einem „Bürokratiemonster“, das durch die neue Tonne aufgebaut wird. Denn um von der Regelung für Nachbarn Gebrauch zu machen, bedürfe es seit Neuestem einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Nachbarn. Die Kreisrätin fordert eine Vereinfachung.

Auch bei der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Augsburg kam das Thema auf. Daniela Bravi vom Abfallwirtschaftsdienst wies auf die Änderung hin und stellte klar: „Die Größe der Tonne war nicht verhandelbar.“