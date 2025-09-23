Zu viele Äpfel am Baum? So können Gersthofer ihre Ernte teilen

Die einen kommen mit der Ernte nicht mehr hinterher, die anderen würden sich über ein paar Zwetschgen oder Äpfel freuen. Dieser Gedanke steht hinter der Initiative „Gelbes Band.“ Daran beteiligt sich seit dem vergangenen Jahr auch die Stadt Gersthofen. Städtische Obstbäume dürfen an drei verschiedenen Stellen in Gersthofen abgeerntet werden. Die Bäume sind durch ein gelbes Band gekennzeichnet. Wer selbst Obstbäume hat, und die Früchte gerne teilen möchte, kann sich gelbe Bänder im Bürgerservice-Zentrum am Rathausplatz abholen. So funktioniert das:

Gelbes Band: Hier darf in Gersthofen geerntet werden

Die Initiative „Gelbes Band“ zielt darauf ab, der Verschwendung von Obst entgegenzuwirken, indem sie eine einfache Lösung anbietet: Obstbäume oder -sträucher werden mit einem gelben Band markiert, um anzuzeigen, dass sie abgeerntet werden dürfen. Die Stadt Gersthofen hat an drei verschiedenen Streuobstwiesen Bäume zum Abernten frei gegeben: Am Ballonstartplatz, in Rettenbergen an der Streuobstwiese neben dem Adlerweg und in Hirblingen am Kreisverkehr.

Icon vergrößern Städtische Obstbäume dürfen an drei verschiedenen Stellen in Gersthofen abgeerntet werden. Die Bäume sind durch ein gelbes Band gekennzeichnet. Foto: Stadt Gersthofen, Wera v. Witzleben Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Städtische Obstbäume dürfen an drei verschiedenen Stellen in Gersthofen abgeerntet werden. Die Bäume sind durch ein gelbes Band gekennzeichnet. Foto: Stadt Gersthofen, Wera v. Witzleben

Aber auch Privatpersonen, die während der Obstsaison nicht in der Lage sind, die reichhaltige Ernte zu nutzen, können ihre Bäume und Sträucher mit diesem Band versehen. Vorbeikommende können dann unter Berücksichtigung bestimmter Verhaltensregeln das Obst für den eigenen Bedarf ernten. Interessierte können sich ganz einfach bequem im Bürgerservice Zentrum der Stadt Gersthofen gelbe Bänder für ihre Bäume und ein Schild mit Verhaltensregeln abholen. Beides kann für die Erntezeit am jeweiligen Baum bzw. Gartenzaun befestigt werden.

Hier können sich Gersthoferinnen und Gersthofer anmelden

Damit möglichst viele mitmachen, pflücken und genießen, gibt es dieses Jahr die Möglichkeit der Stadt Gersthofen zu melden, wo gepflückt werden kann. Dafür einfach das Formular im Bürgerservice-Zentrum am Rathausplatz in Gersthofen ausfüllen, oder das Online-Formular nutzen: www.gersthofen.de/stadt/klimaschutz-und-nachhaltigkeit/gelbes-band-2

In einer Übersichtstabelle werden auf dieser Seite alle Pflück-Orte eingetragen, so dass jede und jeder nachschauen kann, wo und wann reifes Obst in der Nähe geerntet werden kann.

Gelbes Band: Das sind die Regeln

Das Ernten ist nur bei Bäumen und Sträuchern erlaubt, die ein gelbes Band tragen. Jede:r darf nur so viel ernten, wie er oder sie verbrauchen kann. Man muss behutsam mit den Bäumen und Sträuchern umgehen und darf nur ohne Leiter ernten. Beim Betreten der Obstwiesen muss auch herumliegende Früchte, Äste oder Bodenunebenheiten geachtet werden. Es muss selbst geprüft werden, ob das Obst noch gut ist. Es wird zum Waschen vor dem Verzehr geraten. Sollte jemandem ein Baum auffallen, der im Besitz der Stadt ist, aber noch nicht gekennzeichnet, kann die Person den Baum gerne über den oben genannten Link melden. (AZ)