Geldkassetten aus Hofladen in Schlipsheim gestohlen

Zwei Männer sind in einen Hofladen im Neuässer Ortsteil Schlipsheim eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Demnach verschafften sich die beiden Täter in der Nacht auf Dienstag gewaltsam Zutritt in den Hofladen an der Schlipsheimer Straße.

Nachdem sie zunächst einen Automaten aufgebrochen hatten, stahlen sie daraus zwei Geldkassetten und verwschanden. Dem Bericht der Polizei zufolge liegt der Beutschaden im unteren dreistelligen Bereich, also bei mindestens 100 Euro. Der Sachschaden liegt hingegen deutlich höher bei rund 5000 Euro. (kinp)