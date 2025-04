PV-Anlagen in Bonstetten: Diese Flächen kommen infrage

Um die Stromerzeugung per Sonnenenergie voranzutreiben, wurde eine Machbarkeitsstudie auf Antrag der Freien Wähler über alle gemeindliche Liegenschaften für Photovoltaik-Anlagen in Bonstetten durchgeführt. Sämtliche in Frage kommenden Dachflächen in der Gemeinde wurden auf Eignung für PV-Freiflächen-Anlagen durch das Planungsbüro Strobel GmbH geprüft mit dem Ziel, umfassende Erkenntnisse über die Möglichkeiten und Chancen der PV-Nutzung zu liefern. Elf Standorte wurden benannt, an zehn wurden Berechnungen durchgeführt. Im Gemeinderat wurde das Thema weiter dikutiert, es gibt aber noch einige Unklarheiten. Eine Rätin hört auf.

