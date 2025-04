Maimarkt soll sicherer werden - Dinkelscherben will Sicherheitskonzept mit Polizei entwickeln

Gleich mehrere wichtige Themen standen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dinkelscherben auf der Tagesordnung. Windkraft war ebenfalls auf dem Plan, wobei die Diskussion sich im Vergleich zu anderen Kommunen im Augsburger Land unterscheidet. An einer Stelle will das Gremium aber auf keinen Fall Windräder. Beim Wärmenetz wird auf eine dezentrale Lösung gesetzt. Ein besonderer Punkt betrifft den Maimarkt.

