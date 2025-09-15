Gemeinderat will Bürgerstiftung in Horgau gründen

Die Gemeinde Horgau will eine Bürgerstiftung ins Leben rufen. Für Bürgermeister Thomas Hafner sei die Gründung eine Chance, Projekte und Ideen in der Kommune zu fördern. Es gebe immer wieder Menschen, die einen Teil ihres Vermögens an Vereine oder für die Jugendarbeit spenden wollen. Bereits vor 15 Jahren hatte sich die Gemeinde mit dem Thema Bürgerstiftung beschäftigt, aber anschließend nicht mehr weiterverfolgt.

Für die Gründung einer Stiftung sei ein mehrstufigen Prozess erforderlich, sagte Andreas Geirhos, Teamleiter vom Stiftungs- und Generationenmanagement der Sparkasse Schwaben-Bodensee in der Gemeinderatssitzung. Ein Startkapital mit einer Mindestsumme von 10.000 Euro würde die Gemeinde einbringen. „Diese gemeinnützige Stiftung sammelt Geld und Ideen von den Stiftern, um ein Vermögen aufzubauen. Der Ertrag wird jährlich ausgeschüttet und kann für Vorhaben in unterschiedlichen Bereichen wie Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Bildung eingesetzt werden. Die genauen Förderbereiche legt die Stiftung in ihrer Satzung fest. Das Stiftungskapital bleibt dauerhaft erhalten, nur die Erträge werden für die satzungsbestimmten Zwecke verwendet“, erklärte er.

Horgau: Gemeinderat möchte Stiftung gründen

Die Bürgerstiftung ist immer auf das Gemeindegebiet beschränkt. „Kleine Gemeinden sind in der Regel erfolgreicher.“ Geirhos begründete es damit, dass sich die Einwohner im Ort besser kennen .Das Vermögen wird kontinuierlich aufgebaut. Bis 1000 Euro fließt das Geld als Spende der Stiftung zu, darüber hinaus werden 80 Prozent zur Vermögenserhöhung verwendet, 20 Prozent gehen zweckgebunden an die Gemeinde. Jeder kann zu Lebzeiten oder per Testament einen Teil und sein ganzes Vermögen, Wertpapiere oder auch eine Immobilie in die Bürgerstiftung einbringen.

Wohin die Ausschüttung von den eingelagerten Spenden, Stiftungen oder Erbsachen geht, bestimmt der Stiftungsrat, so der Experte. Wer in diesem Gremium sitzen wird, das entscheidet der Gemeinderat. Idealerweise sollte das Gremium unter anderem mit dem Bürgermeister und weiteren Personen aus Vereinen und Gewerbe besetzt werden. Die Verwaltung sowie die Beratung von Kundinnen und Kunden der Bürgerstiftung sollte laut dem Experten übertragen und nicht von der Gemeinde geleistet werden. Die Kommune leiste Öffentlichkeitsarbeit, die Treuhänder sind unter anderem für die Zuwendungsbescheinigung zuständig.

„Kann ich eine Stiftung auch wieder auflösen?“, wollte der Zweite Bürgermeister Walter Steinle (BV) wissen. „Das ist sehr schwierig“, so Andreas Geirhos. „Sie kann nur mit Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbehörde aufgehoben werden.“ Der Gemeinderat begrüßte das Vorhaben und will das Thema weiter verfolgen.