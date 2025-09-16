Mit mobilen Tafeln: So soll Verkehr in Horgauer Ortsteilen beruhigt werden

Um das Tempo in den Horgauer Ortsteilen Auerbach und Bieselbach zu drosseln, plant der Gemeinderat, Geschwindigkeitstafeln an den Ortseingängen anzubringen. Den Antrag hatte Günther Sasse (Bündnis Umwelt) nach Gesprächen mit den Einwohnern gestellt. Der Gemeinderat sprach sich für zwei mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln aus. Sieben Tafeln sind bereits im Einsatz.

Neue Stallplatzsatzung in Horgau

„Man könne zwar diese stationären Messanlagen versetzen, aber durch die zusätzlich angebrachte PV-Anlage wäre das ein ziemlich großer Arbeitsaufwand. Tempo 30 in der Ortsmitte von Auerbach hatte die Verkehrsbehörde derzeit abgelehnt“, so Bürgermeister Thomas Hafner. In der Streitheimer Straße (Kreisstraße) von Streitheim kommend, müsste geprüft werden, ob die Anlieger bereit sind, Grund abzutreten. Eine weitere Einschränkung wäre ein fester, stabiler Standort, damit die Tafel nicht wackelt, wenn ein Lkw vorbeifährt. Das Gerät sollte nicht auf einem landwirtschaftlichen Grundstück stehen und darf die Sicht nicht mindern. Deshalb hatte sich der Gemeinderat in der Abstimmung für die Anschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitstafeln mit Akku entschieden. Ein wichtiger Gesichtspunkt war dabei, dass die Geräte an wechselnden Standorten, also an weiteren kritischen Punkten im Gemeindegebiet, eingesetzt werden können.

Um den Anforderungen des Freistaats gerecht zu werden, hat die Gemeinde Horgau eine neue Stellplatzsatzung einstimmig verabschiedet. Bisher gab es staatliche Pflichten, die erforderlichen Stellplätze nachzuweisen. Mit der Bayerischen Bauordnung entfallen diese. Die Gemeinden entscheiden nun selbst, ob und wie sie eine Stellplatzpflicht regeln möchten.

In Anlehnung der Stellplatzsatzung der Stadt Stadtbergen hatte Martin Trautwein (SPD) einige Passagen, die auch für die Gemeinde Horgau sinnvoll wären, übernommen und gemeinsam mit Sachgebietsleiterin Sabrina Wagner überarbeitet Was sich für Horgau ändert, fasste Hafner zusammen: Für Mehrfamilienhäuser gelten zwei Stellplätze pro Wohneinheit. Die Größe für oberirdische offene Stellplätze muss 2,60 Meter breit und sechs Meter lang sein. Der Vorplatz vor Garagen gilt nicht als Stellplatz. Nicht für sinnvoll erachtet wird die Regelung der Anzahl der Abstellplätze für Fahrräder auf dem Land. Ein Anspruch auf Ablösung der Stellplätze besteht nicht automatisch. Die Höhe der Ablösesumme legt der Gemeinderat durch Beschluss fest. Der Antrag stieß auf Zustimmung der Gemeinderäte.

Bauarbeiten für Ganztagsschule starten im Frühjahr

Der Zuschussantrag für die Offene Ganztagsschule kann bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden. Die umfangreichen Planungen sind abgeschlossen, die Zustimmung der Gemeinderäte liegt vor. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, hatte der Architekt vorgeschlagen, die Terrasse mit Sonnenschutz zu vergrößern, um im Freien sitzen oder spielen zu können. Im Außenbereich soll den Kindern ein größeres Spielgerät zur Verfügung gestellt werden. Mobile Tischtennisplatten sind vorgesehen. Im Süden der Freianlage wird eine Sport-Wiese entstehen, mit der Möglichkeit für Ballspiele wie auch Grillfeste und Picknick. Das Gelände wird begrünt und eingezäunt. Die Zufahrt für Arbeiten an der Freianlage erfolgt über den Martinsplatz. 6,4 Millionen Euro: So hoch liegt die Kostenschätzung inklusive Ausstattung und Mehrwertsteuer. Nach Abzug des Zuschusses verbleiben der Gemeinde noch vier Millionen Euro Eigenbeteiligung. Baubeginn soll im Frühjahr 2026 sein.

Im Rahmen von Kanalbaumaßen wird die untere Greuter Straße in Horgau voraussichtlich Ende September aufgerissen. Betroffen sind dabei auch die Gehwege. Zu klären sei, so Hafner, auf welcher Seite oder beidseitig man künftig den Bürgersteig unterbringen möchte. Wie hoch darf der Randstein werden, wenn Fahrzeuge ausweichen müssen? Diese Fragen sollen bei einem Vorort-Termin geklärt werden.