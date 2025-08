Drei Millionen auf 20 Jahre: So steht es um die Wasserversorgung in Horgau

Zwei Tiefbrunnen versorgen die Gemeinde Horgau mit Trinkwasser. Doch der Trinkwasserbrunnen an der Bahnhofstraße, der seit 1966 alle Haushalte versorgt, ist in die Jahre gekommen. Nachdem die Gemeinde gewachsen ist, ging 2012 der zweite Brunnen am Pfannenberg in Horgauergreut in Betrieb. Zu dieser Zeit wurde auch der Hochbehälter saniert. In der Gemeinderatssitzung ging es nun darum, wie man die Trinkwasserversorgung für die Zukunft sichern kann.

„Man muss nachweisen, dass die Gemeinde eine gesicherte Trinkwasserversorgung hat und sollte daher ein Sanierungs- und Strukturkonzept aufstellen lassen“, erklärte Bürgermeister Thomas Hafner zu Beginn. Er sprach von einem umfangreichen Werk, das die Wasserversorgung begutachten und den Erhaltungsaufwand in den nächsten Jahren aufzeigen soll.

Horgau: Trinkwasserversorung wird geprüft

Ingrid Sproll aus der Verwaltung erklärte, welche Maßnahmen anhand der Untersuchung und Risikoanalyse des Planungsbüros Sweco auf die Gemeinde künftig zukommen. Soll der Brunnen saniert, regeneriert oder muss ein neuer gebaut werden? Der Klimawandel hat unter anderem bewirkt, dass der Grundwasserspiegel sinkt und es zu Verunreinigungen durch Starkregenereignisse im Grundwasser kommt. Daher gelten auch strengere Vorschriften bei der Trinkwasserversorgung. In diesem Zusammenhang nannte Sproll die Sicherstellung der Trinkwasserqualität, Festlegung von Grenzwerten für Schadstoffe, Kontrolle der Wasserqualität sowie den Schutz für Wasserschutzgebiete. Dies gab Anlass dazu, eine Risikoanalyse durchzuführen.

Es wurde ein hydrogeologisches Gutachten der unterirdischen Wasserverhältnisse, insbesondere des Grundwassers, sowie Netzdruckberechnungen durchgeführt. Bei der dritten Studie wurde die Aufbereitungsanlage untersucht, inwieweit sie ertüchtigt oder erneuert werden muss oder gar verzichtbar ist. Das Ergebnis des Sanierungs- und Strukturkonzepts sei relativ positiv ausgefallen, so Ingrid Sproll.

Bei beiden Brunnen, auch beim stillgelegten Brunnen in Auerbach, ist eine hohe Gesteinsdeckschicht vorhanden, die die Schadstoffe vom Grundwasser fernhält. Eine Kanalbefahrung beim alten Brunnen hat gezeigt, dass er für weitere zwanzig Jahre genutzt werden kann. Beim zweiten Brunnen, der in einem geschützten Bereich liegt, hänge die Nutzungsdauer vom verbauten Material ab, erklärte Sproll. Jeder der Brunnen könnte den Wasserbedarf der Gemeinde vollständig abdecken, die Versorgungssicherheit ist somit gewährleistet. Für beide Brunnen ist bis 2037 eine Genehmigung vorhanden. Bis dahin soll eine Entscheidung über die Vorgehensweise getroffen werden.

Gemeinderat: So steht es um die Horgauer Trinkwasserversorgung

Die Spitzenverbrauchstage bedingt durch Hitze werden zunehmen. Daher wird eine Erweiterung des bestehenden Hochbehälters erforderlich sein. Auf ausreichende Löschwassermengen wurde hingewiesen. Um bessere Druckverhältnisse im Versorgungsnetz zu erreichen, wird ein Neubau der Druckerhöhungsanlage am Bahnhof empfohlen. Das Wasserwerk soll einschließlich der Aufbereitungsanlage saniert, erneuert oder stillgelegt werden. Weitere Sanierungsmaßnahmen (Armaturen) sind bei den Brunnenanlagen wie auch bei den Druckanlagen erforderlich. Zusätzlich wird empfohlen, eine Genehmigung für die Entnahme höherer Wassermengen einzuholen. Das sei, wie Sproll erklärte, bereits veranlasst, bislang habe man jedoch noch keine Antwort erhalten. Eine dauerhafte Aufgabe wird die Erneuerung des Wasserverteilungsnetzes sein.

Das Gesamtsanierungskonzept wird auf Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro beziffert, die auf die nächsten 20 Jahre verteilt werden könnte, wie Bürgermeister Hafner betonte. „Nicht alle aufgeführten Maßnahmen erscheinen notwendig. Aktuell gibt es keinen akuten Handlungsbedarf.“