Eigene Kläranlage behalten? Das plant Horgau

„Eines der wichtigsten Projekte in den kommenden Jahren wird die Abwasserreinigung und Abwasserentsorgung sein. Die Hauptaufgabe liegt darin, sie auf zeitgemäße wie auch genehmigungsfähige Füße zu stellen“, sagte Bürgermeister Thomas Hafner auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Wasserrecht der Kläranlage läuft bis 2026. Dieser Zeitrahmen sei jedoch nicht einzuhalten, so Hafner. „Es ist jedoch möglich, dass man hier Verlängerungen beantragen kann und in der Regel auch genehmigt bekommt, bis eine gesicherte Abwasserentsorgung feststeht.“

Andreas Kottmair vom Ingenieurbüro Steinbacher legte die beiden Optionen, die zu prüfen waren, dem Gremium noch einmal vor. Schon 2018 wurde das Für und Wider einer eigenen Kläranlage oder einem Zusammenschluss mit dem Markt Zusmarshausen diskutiert. In den Jahren 2022 bis 2025 wurde die Kläranlage Zusmarshausen erweitert und in Teilen erneuert. „Heute ist sie mit ihrer hohen Reinigungsleistung auf dem neuesten Stand der Technik“, erklärte Kottmair. Anders ist es in Horgau. „Mit der bestehenden Kläranlage in Horgau können die erwarteten Anforderungen vom Wasserwirtschaftsamt nicht eingehalten werden.“

Gemeinderat Horgau beschäftigt sich mit Kläranlage

Eine neue Kläranlage ausgelegt für 4500 Einwohner, eine Größe, die der Markt Zusmarshausen noch aufnehmen könnte, wird so der Stand heute mit ca. 10,8 Millionen Euro einschließlich Bau- und Nebenkosten beziffert. Diese Summe beinhaltet neben dem Bau des Betriebsgebäudes auch den Bau des Hochwasserpumpwerks mit Anschlussleitung, Rücklaufschlammpumpwerk, die biologische Stufe, Schlammbehandlung sowie Schlammentwässerung.

Wesentlich effizienter wäre eine gemeinsame Kläranlage mit dem Markt Zusmarshausen. Hier stünden Gesamtkosten in Höhe von 7,3 Millionen Euro im Raum. Für diese Lösung wäre auch in Zuschuss in Höhe von ca. 1,4 Millionen Euro denkbar. Neben den finanziellen Vorteilen hätte eine größere Anlage darüber hinaus eine höhere Reinigungsleistung. Auch die Wasserqualität in der Roth und im Rothsee könne verbessert werden, so der Bürgermeister. Vor sieben Jahren stand der Markt Zusmarshausen einer gemeinsamen Lösung offen gegenüber. Der Bürgermeister hofft, dass sich daran nichts Wesentliches geändert hat und bittet um den Auftrag mit dem Markt Zusmarshausen diesbezüglich Gespräche führen zu dürfen. Er geht davon aus, dass beide Gemeinden durch einen Zusammenschluss ökonomische und ökologische Vorteile haben. Sollte es so weit kommen, will die Gemeinde Horgau ihren Kostendeckungsbeitrag leisten. Viele Themen und Fragen aus dem Gemeinderat blieben unbeantwortet. Das lag daran, dass sie erst nach einer Entscheidung des Marktes Zusmarshausen gestellt und beantwortet werden können.

Das Gremium entschied mit einer Gegenstimme, dass Hafner Kontakt mit dem Markt Zusmarshausen aufnehmen soll. Auch eine Lösung mit der Gemeinde Kutzenhausen für deren Ortsteile Agawang und Rommelsried ist theoretisch noch denkbar. Hier müssen noch Gespräche geführt werden. „Der neue Gemeinderat wird nach den Kommunalwahlen hierzu eine Entscheidung treffen“, so Hafner.