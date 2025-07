Löschwasserversorgung in Welden: Zwei Varianten sind möglich

Wo gibt es in der Löschwasserversorgung noch Baustellen? Kann die Versorgung zwischen Welden und Reutern noch gewährleistet werden? Diesen und weiteren Fragen ging der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung nach.

„Ganz so schlecht schaut es nicht aus“, so Bürgermeister Stefan Scheider bevor Moritz Schönwälder, Projektingenieur Wasserversorgung der Stadtwerke Augsburg, die erforderlichen Maßnahmen erklärte. Bei der Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung muss zunächst der Löschwasserbedarf ermittelt werden. Danach wird geprüft, in welchem Umfang das Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz jeweils entnommen werden kann. Ein Nachweis der Löschwassermenge ist für eine Löschzeit von zwei Stunden zu führen. Größtenteils werden die erforderlichen Grundschutzmengen erfüllt.

Im nördlichen Bereich von Reutern ist allerdings kein ausreichender Grundschutz aus dem Trinkwassernetz vorhanden. Daher ist ein Austausch der Hauptleitung und der Ausbau eines Notverbunds zwischen Welden und Reutern, welcher aufgrund der Neuausrichtung des Trinkwassernetzes sowieso vorgesehen war, erforderlich. Im Osten Weldens ist lediglich ein Außenbereichsgrundstück betroffen. Hierfür gibt es jedoch einen individuellen Einsatzplan durch die Feuerwehr. Für die erforderliche Verbundleitung zwischen Welden und Reutern stellte der Experte zwei Varianten vor, die in der Umsetzung keine großen baulichen Abweichungen aufweisen.

Welden: Zwei Varianten für die Wasserversorgung

Die Variante eins mit komplett angepassten Dimensionen bedeutet: Austausch der Notverbundleitung außerorts entlang des bestehenden nördlichen Kernweges zwischen Welden und Reutern, eine neue Druckerhöhungsanlage mit einer Fördermenge von maximal 55 Kubikmeter pro Stunde, einen Austausch der Leitungen innerorts von der neuen Druckerhöhungsanlage bis zum Friedhofsweg. Die Versorgungsleitungen in Reutern benötigen die gleichen Nennweiten, damit die Löschwasserentnahmestellen die regelwerkskonformen Mindestleistung von 24 Kubikmeter pro Stunde erreichen.

Die Variante zwei mit neuer Verbindung und neuer Hauptachse in Reutern erklärte Schönwälder wie folgt: Neubau einer Leitung in der Klostergasse ab Höhe „Am Kornfeld“ in Richtung Westen bis nach Reutern entlang der Waldwege, über den Friedhofsweg bis zur Ludwig-Rif-Straße. Eine neue Druckerhöhungsanlage mit einer Fördermenge von 55 Kubikmeter pro Stunde ist auch bei der Variante zwei erforderlich. Entlang der Ludwig-Rif-Straße, bis zum nördlichen Ende der Keltenschanzstraße muss die bestehende Leitung durchgehend mit einem Rohrdurchmesser von 150 Millimeter ausgetauscht werden.

Als notwendige Maßnahmen nannte Schönwälder bei beiden Varianten, die Verlegung einer Verbindungsleitung von Welden nach Reutern, den Bau einer neuen Druckerhöhungsanlage mit einer Maximalleistung von 55 Kubikmetern pro Stunde (Löschfall) und einem nahezu vollständigen Austausch der Ortsdurchgangsleitung in Reutern. Die Ergebnisse der Studie mit den beiden Varianten werden nun an das Ingenieurbüro Steinbacher Consult zur Einarbeitung in die bereits laufenden Wassernetzplanungen übermittelt. So der einstimmig gefasste Beschluss.