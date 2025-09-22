Das Zitherspiel auf neuen Wegen

Eine ungewöhnliche musikalische Darbietung erlebt haben die vielen Besucher des aktuellen Konzerts des Orgel-Fördervereins Gabelbach. Schon die Kombination der Instrumente - Orgel und Zither - machte im Vorfeld neugierig und weckte Interesse. Wer erwartet hatte, auch nur annähernd traditionelle Zitherklänge zu hören, musste sich auf neue Melodien und Akkorde einstellen.

Georg Glasl, der eine Diskant- und eine Altzither mitgebracht hatte, war als Pionier der zeitgenössischen Zither angekündigt worden. In Gabelbach bespielte er die beiden Zithern auf verschiedene Weise, zupfend, mit dem Bogen streichend, oft mit sogenannten Zuspielungen aus dem Lautsprecher in Form von Basstönen, Vogelgezwitscher und Glockengeläut. Da sich die Musikstücke ohne Pause aneinander reihten, entstand ein immerwährender Klangteppich, eine Art Musikinstallation mit festgelegter Reihenfolge. So blieb es den Zuhörern überlassen, die angekündigten Stücke von John Dowland, Tobias Hume und Franz Schubert aus dem Fluss der Musik herauszuhören.

Auch die Kompositionen, die Rien Voskuilen an der historischen Orgel spielte, waren integrierter Bestandteil des musikalischen Programms. (Richard Kraus)

