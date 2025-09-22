Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Georg Glasl gibt ein Zitherkonzert in Gabelbach

Gabelbach

Das Zitherspiel auf neuen Wegen

Georg Glasl gestaltet in Gabelbach mit zwei Instrumenten einen immerwährenden Klangteppich.
    • |
    • |
    • |
    Ungewöhnliche Klänge aus der Zither hörten die Besucher des Konzerts in Gabelbach.
    Ungewöhnliche Klänge aus der Zither hörten die Besucher des Konzerts in Gabelbach. Foto: Stefanie Heyl (Symbolbild)

    Eine ungewöhnliche musikalische Darbietung erlebt haben die vielen Besucher des aktuellen Konzerts des Orgel-Fördervereins Gabelbach. Schon die Kombination der Instrumente - Orgel und Zither - machte im Vorfeld neugierig und weckte Interesse. Wer erwartet hatte, auch nur annähernd traditionelle Zitherklänge zu hören, musste sich auf neue Melodien und Akkorde einstellen.

    Georg Glasl, der eine Diskant- und eine Altzither mitgebracht hatte, war als Pionier der zeitgenössischen Zither angekündigt worden. In Gabelbach bespielte er die beiden Zithern auf verschiedene Weise, zupfend, mit dem Bogen streichend, oft mit sogenannten Zuspielungen aus dem Lautsprecher in Form von Basstönen, Vogelgezwitscher und Glockengeläut. Da sich die Musikstücke ohne Pause aneinander reihten, entstand ein immerwährender Klangteppich, eine Art Musikinstallation mit festgelegter Reihenfolge. So blieb es den Zuhörern überlassen, die angekündigten Stücke von John Dowland, Tobias Hume und Franz Schubert aus dem Fluss der Musik herauszuhören.

    Auch die Kompositionen, die Rien Voskuilen an der historischen Orgel spielte, waren integrierter Bestandteil des musikalischen Programms. (Richard Kraus)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden