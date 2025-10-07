An seinem Lieblingsplatz schaut er bis zu den Alpen

Happy Dog“ und „Happy Cat“ sind mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern in über 85 Ländern in ganz Europa, sowie in verschiedenen Ländern in Asien, Afrika und Südamerika gefragt. An der Spitze des Wehringer Tiernahrungshersteller Interquell steht Georg Müller mit seiner Familie. In siebter Generation beschreitet er immer wieder neue Wege. Sein Unternehmen entwickelt nicht nur Futtersorten, sondern engagiert sich auch sehr für soziale Projekte wie das SOS-Kinderdorf, die Tiertherapie im Stadtberger Ziegelstadel oder den Augsburger Zoo.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

GEORG MÜLLER: Ich weiß nicht, ob es Talent ist; aber als Inhaber und Leiter eines international tätigen Familienunternehmens gibt es viele Gespräche und Treffen, bei denen man sehr gut die vielen positiven Aspekte unseres Landkreises erklären und weitergeben kann.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

MÜLLER: Mein Lieblingsplatz ist ein Jagdhochsitz im Wehringer Wald mit Blick bis zu den Alpen. Wunderschön, viel Ruhe und tolle Entspannung nach einem stressigen Tag.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

MÜLLER: Die B17 in Augsburg – fast immer Stau und kaum Durchkommen.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

MÜLLER: Gasthof Sonne in Bobingen. Die Kochkunst von Benno Kästele und seine Weine aus der Steiermark grenzen fast an Sterneküche. Ich hoffe nur, dass der Gasthof noch länger offen hat und ich keinen neuen Klassiker suchen muss.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

MÜLLER: Das Wachstum der letzten Jahrzehnte in vielen Bereichen hat unseren Landkreis verdichtet und städtischer gemacht. Diese Entwicklung hat unser Leben in der Natur seit meiner Kindheit in den 60er-Jahren doch deutlich verändert

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

MÜLLER: Man sollte daran glauben, dass es eigentlich für alle Herausforderungen eine Lösung gibt; man muss nur danach suchen.

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

MÜLLER: Unwahrscheinlich, dass ich das hinbekomme. Es gibt einfach immer irgendetwas zu entdecken oder zu tun.

Haben Sie ein Vorbild?

MÜLLER: Es gibt für mich in jedem Bereich Menschen, die etwas besonders gut machen und an denen ich mich versuche zu orientieren.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

MÜLLER: Nochmal 25 Jahre sein und unbeschwert und ohne Verantwortung zu haben, die Welt entdecken – Das würde ich gerne nochmals erleben wollen.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

MÜLLER: Angst habe ich vor Dingen, die man nicht beeinflussen kann. Wenn es schwierig wird, hilft es mir am meisten, erst einmal Ruhe zu bewahren und nachzudenken. Das gelingt nicht immer, aber ich versuche, mich daran zu orientieren.

Welche Frage wurde vergessen?

MÜLLER: Leben Sie gerne im Landkreis Augsburg? Meine Antwort darauf: Ein eindeutiges Ja – unser Landkreis bietet eine einmalige Vielfalt an Lebensqualität; da muss man sich einfach wohlfühlen.

Serie: Die Redaktion stellt ausgewählte Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben.