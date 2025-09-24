Kurz nach dem gemeinsamen Jubiläum: Ärger um die Feuerwehr Neusäß

Nur zwei Tage nach der großen Feier des Feuerwehrjubiläums in Neusäß, bei dem alle Stadtteilfeuerwehren ihre Einigkeit demonstriert hatten, gibt es Ärger um die größte der acht Wehren, die Feuerwehr aus Alt-Neusäß. Es geht um die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses an der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Über den Nachtragshaushalt sollte der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt zusätzliche Mittel dafür genehmigen - ohne dass zuvor über diese Ausstattungsgegenstände gesprochen wurde, unter anderem ein Rednerpult für 5000 Euro. Sogar der Verdacht, dass die hohen Kosten absichtlich zuvor nicht angegeben wurden, steht bei einigen Stadträten aus dem Ausschuss im Raum.

