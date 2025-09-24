Icon Menü
Gepolsterte Stühle: Ärger um die Feuerwehr Neusäß

Neusäß

Kurz nach dem gemeinsamen Jubiläum: Ärger um die Feuerwehr Neusäß

Erst wurde gefeiert. Jetzt lautet ein Vorwurf: Für das neue Feuerwehrhaus will die Neusässer Wehr mehr als die anderen. Es geht um gepolsterte Stühle und ein Stehpult.
Von Jana Tallevi
    Die Rohbauarbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Neusäß schreiten gut voran. Demnächst geht es an die Ausstattung.
    Die Rohbauarbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Neusäß schreiten gut voran. Demnächst geht es an die Ausstattung. Foto: Marcus Merk

    Nur zwei Tage nach der großen Feier des Feuerwehrjubiläums in Neusäß, bei dem alle Stadtteilfeuerwehren ihre Einigkeit demonstriert hatten, gibt es Ärger um die größte der acht Wehren, die Feuerwehr aus Alt-Neusäß. Es geht um die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses an der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Über den Nachtragshaushalt sollte der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt zusätzliche Mittel dafür genehmigen - ohne dass zuvor über diese Ausstattungsgegenstände gesprochen wurde, unter anderem ein Rednerpult für 5000 Euro. Sogar der Verdacht, dass die hohen Kosten absichtlich zuvor nicht angegeben wurden, steht bei einigen Stadträten aus dem Ausschuss im Raum.

