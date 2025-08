Schulleiter Gerhard Gerum hat künftig immer Ferien

Für Schulleiter Gerhard Gerum fängt mit Beginn der Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt an und deshalb wurde er mit einer Feier gebührend in den Ruhestand verabschiedet. Zum Abschluss seiner 20-jährigen Tätigkeit als Schulrektor in Walkertshofen waren sämtliche Schüler und Lehrer der Grundschule, seine Familie, politische Vertreter, Elternbeiräte, Kollegen sowie berufliche Weggefährten in die Schulturnhalle gekommen, um den Schulleiter gebührend zu verabschieden. Aus allen Reden war herauszuhören, dass Gerum die Grundschule maßgeblich geprägt hat und sich sowohl für Schüler als auch für das Lehrerkollegium immer eingesetzt hat.

„Sir MacGerum aus den Stauden“

Schmunzeln mussten etliche Gäste, als Schulrätin Ulrike Pyka während ihrer Rede verriet, dass Gerhard Gerum im Schulamt den Spitznamen „Sir MacGerum aus den Stauden“ hatte. Er sei ein hochverdienter Schulleiter, so lobte ihn die Schulrätin, der von den Kindern sehr gemocht wurde und den man sich wünscht. Von Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsitzenden Margit Jungwirth-Karl gab es einen Rückblick über die verschiedenen Tätigkeiten, die der Schulverband gemeinsam mit Gerum ausführte, darunter die energetische Sanierung der Schule, die Einführung der Mittagsbetreuung als auch Umbaumaßnahmen. „Wir waren zwar nicht immer einer Meinung, konnten uns aber sachlich auseinandersetzen“, sagten sowohl Schulverbandsvorsitzende Jungwirth-Karl als auch Elternbeiratsvorsitzende Michelle Leopold in ihren Reden. Vor allem für die vielen Erlebnisse wie Schulveranstaltungen, Ausflugsfahrten und sportliche Aktivitäten dankte die Elternbeiratsvorsitzende dem scheidenden Rektor und fragte, wer sich wohl künftig die lustigen Dinge ausdenken wird, mit denen Gerum die Kinder für Schulfotos bisher immer zum Lachen brachte.

Rätsel zu den Lieblingsplätzen an der Schule

Sicherlich schon seit Wochen hatten sich die Lehrer gemeinsam mit den Schülern auf diesen besonderen Tag vorbereitet und verabschiedeten den Schulleiter mit einer Mischung aus Wertschätzung, Wehmut und einer Prise Humor. Da fehlten weder eine FC-Bayern-Tanzvorführung, ein Rätsel zu den Lieblingsplätzen an der Schule, der Lehrerchor sowie viele Vorführungen und Geschenke.