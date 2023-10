Geringe Resonanz: Stadt Gersthofen sagt Margeritenball ab

Die Neuauflage des Margeritenballs der Stadt Gersthofen muss abgesagt werden: Die Kartennachfrage war zu verhalten, um eine Veranstaltung durchführen zu können.

Der Margeritenball war viele Jahre das größte gesellschaftliche Ereignis der Stadt Gersthofen. Wegen der Corona-Pandemie fand er bislang nicht mehr statt. Zumindest in diesem Jahr wird es, anders als geplant, keine Neuauflage geben: Die Stadt hat den für Samstag, 21. Oktober, geplanten Ball in der Stadthalle wegen zu geringer Nachfrage abgesagt.

„Ein möglicher Grund ist die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage und auch der bundesweite Trend, dass die Nachfrage nach Veranstaltungen deutlich zurückgegangen ist. Eine Tendenz, die wir auch bei anderen Veranstaltungen der Stadthalle verzeichnen“, erklärt Uwe Wagner, Leiter des Kulturamts. Diese war auch bei der traditionellen Tombola zugunsten der städtischen Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ zu spüren: Bereits im Vorfeld des Balls wurde ein Rückgang der Spendenbereitschaft von Sachpreisen für die Tombola festgestellt.

Tombola zugunsten der „Hilfe in Not Gersthofen“ wird es weiterhin gegeben

Der Margeritenball und der Basar der Vereine im Winter waren in den vergangenen Jahren immer die finanziellen Standbeine der Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“. „Daher werden wir zeitnah gemeinsam mit Gersthofer Unternehmen die Rahmenbedingungen erörtern und auf dieser Basis die weitere Ausrichtung einer Charity-Veranstaltung diskutieren“, sagt Bürgermeister Michael Wörle, der auch Stiftungsratsvorsitzender ist. „Ich bedaure die Absage – freue mich aber, dass wir mit Unterstützung und Zustimmung unserer Sponsoren die große Tombola trotzdem durchführen können“, unterstreicht Wörle.

Die Tombola wird mit dem Basar der Vereine am Sonntag, 26. November, beginnen und am Freitag, 12. Januar, enden. Die Ausgabe der Preise erfolgt im Rahmen des Bürgerempfangs der Stadt Gersthofen am Sonntagm 14. Januar.. Was es zu gewinnen gibt, erfahren Interessierte auf: www.gersthofen.de/tombola ab Mitte November 2023. Neben vielen attraktiven Preisen gibt es als Hauptpreis ein Auto-Abo im Wert von rund 12.000 Euro, das von verschiedenen Autohändlern und Firmen gesponsert wird. Lose für die Tombola gibt es ab Sonntag, 26. November, auf dem Basar der Vereine und im Anschluss während der Öffnungszeiten im Bürgerservicezentrum im Rathaus Gersthofen und im Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek Gersthofen für zehn Euro pro Stück.

Alle, die bereits Karten für den Margeritenball gekauft hatten, können ihre Tickets beim lokalen Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek in der Bahnhofstraße zurückgeben und erhalten ihr Geld zurück.

