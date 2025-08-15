In 50 gemeinsamen Jahren gehen Herzenswünsche in Erfüllung

Sehr gefreut haben sich Gerlinde und Rosario Caravetta aus Zusmarshausen über den Besuch des Ersten Bürgermeisters Bernhard Uhl anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit. Der Rathauschef überbrachte die herzlichsten Glückwünsche der Marktgemeinde.

Zwei Kinder machen das Glück perfekt

Gerlinde Caravetta hat als Arzthelferin, Rosario Caravetta bei einer Baufirma in Augsburg gearbeitet. Ganz unspektakulär haben sie sich bei einem Spaziergang kennengelernt und verstanden sich – trotz sprachlicher Barrieren - auf Anhieb. Nach drei Jahren wurde in Wollbach standesamtlich geheiratet und bereits im gleichen Jahr kam Tochter Tania zur Welt. Wiederum drei Jahre später machte die Geburt von Sohn Franco das Glück perfekt.

1988 erfüllte sich das Paar einen lang ersehnten Wunsch und eröffneten ein eigenes Restaurant. 2001 kam noch eine Eisdiele in Scheppach dazu. Mit einer starken Familie im Rücken schafften sie die schwierigen, aber auch wunderschönen Jahre als Gastronomen.

Ganz beiläufig erwähnt das Paar, dass es 1996 in Zusmarshausen gebaut hat und seit 2018 die inzwischen 97-jährige Mutter pflegen.

Seit einigen Jahren engagieren sie sich im Ehrenamt für die Umweltorganisation Foodsharing - Lebensmittelrettung. Zusammen mit der Marktgemeinde Zusmarshausen eröffneten sie in der Wertinger Straße einen Fairteiler – es war wiederum ein großes Herzensprojekt des Paares.

Mit der Familie, den vier Enkelkindern, einem prachtvollen Urenkel sowie vielen Freunden wurde die Goldene Hochzeit in großem Stil gefeiert. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!