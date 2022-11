Michael Martin macht die Schönheit der Erde in neuem Buch sichtbar

Plus Michael Martins Bildervorträge sind international gefragt. In seinem neuen Bildband "Terra" beschäftigt er sich mit unserem Planeten und seiner Geschichte.

4,5 Milliarden Jahre nach seiner Entstehung steht unser Planet in der Blüte seiner Entwicklung. Außergewöhnliche Bedingungen waren die Ursache für eine Vielfalt wunderbarer Landschaften und einen unvergleichlichen Artenreichtum – beides jedoch wird vom Menschen zunehmend bedroht. Wie die Entwicklung der Erde verlief und warum wir letztendlich die Existenz allen Lebens auf diesem Planeten gefährden, schildert der aus Gersthofen stammende Geograf in seinem neuen Buch "Terra".