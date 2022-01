Arbeitsunfall: 31-Jähriger klemmt sich in Gersthofen den Arm ein

Eine Abpackmaschine gerät in einem Gersthofer Betrieb ins Stocken. Als ein Arbeiter den Stau beseitigt, läuft das Förderband wieder an - und der Mann wird verletzt.

Mit dem Arm ist ein 31-jähriger Mann am Sonntag in Gersthofen in eine Abpackmaschine geraten. Passiert ist der Unfall gegen 20.20 Uhr in einem Betrieb an der Daimlerstraße.

Nach Auskunft der Polizei kam es plötzlich zu einer Störung an der Maschine. Um diese zu beheben, griff der 31-Jährige hinein und entfernte die eingeklemmte Ware. Daraufhin lief die Maschine schlagartig wieder an und der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig seinen rechten Unterarm vom Förderband zurückziehen. Der 31-Jährige begab sich nach dem Unfall selbständig zur Untersuchung in die Uniklinik Augsburg. (thia)