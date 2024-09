10.000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Gersthofen zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, krachte es dort am Montagabend gegen 19.50 Uhr in der Bürgermeister-Langhans-Straße. Diese befuhr ein 58-Jähriger in Richtung Norden. An der Einmündung zur Auenstraße übersah er den Wagen eines 51-Jährigen, der Vorfahrt hatte - und es kam zum Zusammenstoß. (kinp)