12.000 Euro sind weg, aber: Anklage wegen Diebstahl nicht haltbar

Plus Aus einer Wohnung in Gersthofen wird Bargeld gestohlen. Ermittler gehen von einer Gruppe Jugendlicher aus. Doch die Tat kann nicht nachgewiesen werden.

Von Michael Siegel

Die Vorwürfe wiegen schwer: Wegen gemeinschaftlichem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Gersthofen hatte die Staatsanwaltschaft fünf junge Leute angeklagt. Laut Anklage sollten sie 12.000 Euro aus einem Schlafzimmer in Gersthofen gestohlen haben. Doch die Anklage stellt sich vor Gericht als nicht haltbar heraus. Das Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts sprach die fünf jungen Männer, zur Tatzeit zwischen 16 und 18 Jahre alt, jetzt frei. Der Grund: Es gibt Zweifel an der Täterschaft.

