Eine 64-jährige Autofahrerin bog am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr von der Griesstraße nach rechts in die Kapellenstraße ein. Dabei übersah sie einen 35-jährigen Autofahrer in seinem Wagen, der ihr in der Kapellenstraße entgegenkam. Beim Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten danach nicht mehr weiterfahren. (diba)