15-Jährige sollen Holzzäune in Gersthofen demoliert haben

Die Polizei geht davon aus, dass zwei Teenager in der Nacht zum Dienstag einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht haben.

Mehrere Jugendliche sollen Holzzäune im Bereich der Lechfeldstraße in Gersthofen beschädigt haben. So lautete die Meldung, die am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr bei der Polizei einging. Eine Streife der Polizei fand in diesem Bereich an zwei Holzzäunen abgerissene Querbalken. Im Umkreis wurden vier Jugendliche kontrolliert. Hierbei stellte sich laut Polizei heraus, dass zwei der Jungs, beide 15 Jahre alt, die Sachbeschädigungen begangen haben sollen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (AZ)